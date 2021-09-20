Обнародованы бюджеты клубов баскетбольной Единой лиги за прошлый сезон

В преддверии старта регулярного чемпионата мужской интернациональной лиги с участием наших команд, представителей Беларуси, Казахстана, Польши и Эстонии, были традиционно обнародованы во всех подробностях бюджеты российских клубов. Открыты финансовые данные за прошлый сезон 2020/21.

Матчи между ЦСКА и "Химками" долгие годы считались "классикой" нашего чемпионата, но подмосковный клуб не выдержал финансовой нагрузки и сошел с дистанции. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Как неоднократно подчеркивал почетный президент Единой лиги ВТБ, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, баскетбол - единственный в стране командный игровой вид спорта, где данные по бюджетам команд не являются закрытыми.

В очередной раз самый большой бюджет оказался у многолетнего чемпиона Единой лиги и постоянного участника "Финалов четырех" Евролиги ЦСКА - 2815 млн руб., то есть почти три миллиарда. В первую тройку также вошли санкт-петербургский "Зенит" (1974 млн) и "Химки" (1713). Но основные спонсоры подмосковного клуба такой финансовой нагрузки не выдержали, поменяли приоритеты, клуб выбыл из числа участников Единой лиги и заявляется во второй дивизион национального чемпионата (Суперлигу 1).

На четвертой позиции краснодарский "Локомотив-Кубань" (1286 млн), а следом идет казанский УНИКС (988 млн). Показательно, что, несмотря на пятую строчку в финансовой табели о рангах, именно команда из столицы Татарстана играла против ЦСКА в суперфинальной серии и в итоговой классификации сезона-2020/21 значится второй. Так что деньги решают далеко не все.

Между "большой пятеркой" и остальными командами разрыв оказался серьезным. Места с шестого по девятое по суммам бюджетов (данные в млн руб.) у пермской "Пармы" (362), БК "Нижний Новгород" (327), красноярского "Енисея" (203) и саратовского "Автодора" (199).

- Принципиальных изменений немного, но они есть. Общие доходы и расходы клубов Лиги увеличились на 10%. По понятным причинам, доходы от продажи билетов упали сразу на 30%, а вот от коммерческой деятельности доходы выросли на 77%, - прокомментировал основные позиции отчетности Сергей Иванов.

Также Единая лига объявила о подписании нового соглашения с "Матч ТВ". "Для нас очень важен качественный показ, но "Матч ТВ" до этого сезона не платил ничего. Впервые в этом сезоне нам заплатят, поэтому мы и перезаключили контракт. Надеюсь, что 40 млн руб. не конечная цифра", - добавил почетный президент Единой лиги.