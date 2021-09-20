Школы восьми регионов страны стали проводить уроки футбола

Российский футбол выходит на новую ступень развития: отныне его преподают в общеобразовательных школах - с 1 сентября в восьми регионах страны проводятся уроки по этому виду спорта. И "изучать" его взялись не только общеобразовательные учреждения регионов с давней и славной футбольной историей, но и, к примеру, школы Чувашии, где высококлассной профессиональной команды нет уже десятки лет.

Лучшего футболиста мира XX века - Пеле в свое время выгнали из школы, за то, что он играл в футбол в учебное время. А смогут ли достичь высот бразильца выпускники наших школ с уроками "игры номер один"? Фото: Getty Images

Отныне каждый третий урок физкультуры будет уроком футбола в 25 общеобразовательных учреждениях Ярославской области. Так, в городской школе N 90 под этот проект даже создали свой спортивный класс. Вообще здесь с футболом дружат давно, и поэтому появление таких уроков считают событием закономерным. По словам директора СОШ N 90 Наталии Куприяновой, ранее в рамках ассоциации школьных спортивных клубов образовательная организация участвовала в проекте "Мини-футбол - в школу", а также в фестивале школьного футбола, который организует РФС, причем в прошлом году заняла первое место. В школе есть своя футбольная команда, на базе СОШ занимается футбольный клуб "Авангард", а на пришкольной территории имеется всегда доступная для жителей микрорайона спортплощадка с футбольным полем, и она всегда востребована и взрослыми, и детьми.

В школе объяснили, что урок футбола - это отнюдь не обычный матч, а отработка техники и игровых элементов. Естественно, когда-то будут проводиться и встречи между командами классов и школы. Но на сегодня это скорее подвижная игра с мячом. Поэтому в ней с удовольствием участвуют и мальчишки, и девочки.

- Естественно, когда будут проводиться футбольные матчи, девчонки могут отказаться в них участвовать - заставлять их никто не будет, - подчеркнула Наталия Куприянова.

Не принуждают детей заниматься футболом и в 58-й ярославской школе, где уроки футбола внедряют в третьих, шестых и седьмых классах. Как оказалось, тот, кто относится к футболу с равнодушием, просто сидит и смотрит, как это делают другие. И... как правило, постепенно втягивается, а потом с игровой площадки его уже не выгнать.

- Физкультура в начальных классах имеет большую игровую составляющую, поэтому те же третьеклассники особой разницы в уроках физкультуры не заметили, а вот в более старшей школе некоторые дети, особенно девочки, поначалу отнеслись к футболу с опаской. Но все наши учителя утверждают, что появление нового урока с воодушевлением восприняли подавляющее большинство школьников, и девочки в том числе. Чтобы кто-то заявил: "Где я, а где футбол?!" - такого нет, - говорит физрук, куратор проекта в СОШ N 58 Илья Смирнов.

В проекте "Футбол в школе" с 1 сентября этого года принимают участие 150 общеобразовательных школ восьми регионов страны

Кстати, по его словам, в шестых классах есть такие девочки, которые выполняют футбольные элементы лучше мальчиков. Одну очень способную юную футболистку уже решили направить под начало профессиональных тренеров - благо, в Ярославле женский футбол развивается.

- Урок футбола - это обычный урок физкультуры, и он обязателен для посещения, -рассказала директор ярославской средней школы N 58 Елена Иванова. - Но дети все-таки занимаются в меру своих возможностей. Возможно, ребенок совсем не захочет играть в футбол, и тогда этот вопрос мы будем решать в индивидуальном порядке - найдем ему другое занятие, например, скакалку дадим, еще что-то. Потому что все дети разные: кто-то с восторгом бежит на уроки физкультуры, а кому-то они совсем не нравятся. Ну не может ребенок, к примеру, прыгать через козла или кувыркаться - для него мы всегда находим другие, посильные варианты.

В Свердловской области в пилотном проекте РФС в этом учебном году будут участвовать 29 общеобразовательных учреждений из 27 городов.

В школы отправлены комплекты инвентаря: разноцветные манишки для деления ребят на команды, конусы для тренировок и соответствующие возрасту школьников мячи.

- У нас один из учителей физкультуры раньше был футбольным тренером, он уже создал неплохую команду в параллели третьих классов. Но это были только мальчики, а программа дает возможность заниматься и девочкам, - рассказал "РГ" директор нижнетагильской школы N 100 Дмитрий Язовских. Многие девчонки имеют преимущество в физическом развитии, и, например, в спортивных школах девичьи команды играют с мальчишечьими не просто на равных, они зачастую побеждают!

Кстати, в этой школе-новостройке есть несколько спортивных залов и хорошая площадка на улице, то есть места для футбольных тренировок достаточно.

И к ним в учебном заведении приступили, не дожидаясь инвентаря от Российского футбольного союза.

А в Нижнем Новгороде одним из участников проекта "Футбол в школе" стал лицей N 8.

- Успех новой дисциплины в первую очередь зависит от наличия в образовательном учреждении высококлассного педагога, способного увлечь детей футболом, - уверена директор лицея Ирина Ярцева. - И у нас такой есть - это преподаватель физкультуры Дмитрий Зайцев. Уже одиннадцать лет он ведет у нас секцию футбола, так что проект "Футбол в школе" стал для нас просто логическим продолжением традиции. Нам прислали оборудование для проведения тренировок и форму - к слову, ранее ее школа закупала сама. Надеемся, что такие поставки будут регулярными, ведь все эти вещи со временем изнашиваются. Ну а в целом нельзя не признать: этот проект помогает нам еще больше увлечь детей спортом и здоровым образом жизни. Кстати, наши девочки играют в футбол наравне с мальчишками. Ну а родители и тех, и других - только за.

- Я уже давно хожу в секцию футбола, поэтому урок по этому виду спорта для меня только в радость, - рассказал корреспонденту "РГ" ученик четвертого класса этого лицея Георгий Федюшин. - Учитель занимается с нами, как с настоящими профессиональными футболистами. Очень хочется как можно чаще тренироваться.

- Хочется выразить слова благодарности руководителям проекта, за то что он решили реализовать его в нашей школе, - добавил отец Георгия Олег Владимирович. - Знали бы вы, с каким нетерпением мой сын ждет занятий по футболу. А после них он приходит пусть и уставшим, но очень довольным. Надеюсь, что в дальнейшем этот проект будет только расширяться, чтобы в футбол играли во всех школах России.

Личное мнение

Спасение в детях

Чего там спорить, какой у нас футбол, когда есть конкретные цифры. С 41-го места в мировой классификации национальная сборная перебралась на 37-е. В клубном рейтинге ассоциаций УЕФА мы не просто "удерживаем" десятое место, нас спустили с него, еще недавнего, на шестое. Сильнейший клуб "Зенит", не имеющий себе равных на родине, 32-й в списке европейских грандов. В первом туре европейских клубных турниров тройка наших лучших - "Зенит", "Спартак" и "Локо", - проведя две игры дома, набрала (одно) очко из девяти, а ничья "Локомотива" с "Марселем" на своем поле воспринята полуподвигом. И только по расходам наша премьер-лига среди мировых, не только европейских, лидеров. Можно и дальше рассуждать, достигнуто ли полное дно, а можно, не теряя времени, признать: катиться дальше некуда.

И это при том, что команды премьер-лиги потратили в это трансферное окно миллионы на покупку легионеров. Проект "Футбол в школе" выглядит как спасение утопающего с помощью соломинки. Но и это определенный прогресс, ибо до того спасение тонущего футбола оставалось делом рук, или скорее ног, самого утопающего.

Конечно, наивны надежды, что через несколько годков проект "Футбол в школе" подарит нам нового Акинфеева или, мальчики-то и девочки сегодня пошли мощные, да рослые, хотя бы Дзюбу. Но все же какие-то планы по улучшению игры есть и начали осуществляться. Первые попытки вытащить игру из футбольной нашенской трясины предприняты с помощью тонкого инструмента под названием "дети". Страшновато лишь, что, не дай бог, команды из "Футбола в школе" начнут соревноваться друг с другом, разъезжая по стране и выясняя, кто краше. Если проект будет поддержан и даже осуществлен, то проиграть его авторам, и особенно участникам, невозможно. Ребята-девчата с помощью футбола окрепнут. Вероятно, превратятся в болельщиков. Но не доминирующего сейчас люмпен-фанатского типа, а в силу понимания игры и ее разученных на школьных футбольных уроках элементов во вполне грамотных, цивилизованных. А вдруг, чем футбол не шутит - выдвинет из стройных ученических рядов нескольких, да хотя бы пару вполне реальных футболистов, которым будет по силам соперничать с теми, чье имя сегодня Иностранный легион.

Подготовил Николай Долгополов