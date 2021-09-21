Бразилец Эндрю Парсонс останется президентом Международного Паралимпийского комитета

После достойно проведенных Паралимпийских игр в Токио стало ясно, что президент Международного Паралимпийского комитета (МПК) полностью справляется с работой. На этом посту он сменил в 2017-м британца Филиппа Крейвена, отличавшегося определенной нервозностью и опрометчивостью принимаемых решений.

Соперников у бразильца не нашлось, и он будет переизбран 12 декабря на сессии МПК в Тайпее.

Состоятся также выборы еще на 11 освобождающихся позиций. Согласно Уставу МПК период работы его членов ограничен тремя четырехлетними сроками.