Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отказался играть за сборную России в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (8 числа) и Словении (11). Об этом сам футболист заявил в интервью "Матч ТВ".

В понедельник тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным огласил расширенную заявку на ближайшие встречи. В ней оказался и Дзюба, который не был вызван в сборную на сентябрьские матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой. По словам Артема, практически сразу после объявления списка он переговорил с Карпиным и сказал ему, что не набрал нужную форму и не сможет помочь сборной.

- Долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были ожидания от чемпионата Европы, но результат был неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной составляющей, - объяснил свое решение Артем.

Аргументация Дзюбы выглядит немного странной. После матча с "Рубином", в котором форвард "Зенита" оформил дубль, забив первые мячи в сезоне, он отметил, что потихоньку возвращается в прежнюю форму. Возможно, Артем отказался ехать в сборную из-за натянутых отношений с Карпиным. Стороны и не скрывают: конфликт между ними до сих пор есть.

Сам Карпин дипломатично отреагировал на заявление Дзюбы. "В будущем, если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь команде, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло", - отметил Карпин в интервью пресс-службе сборной.