Бржиза избран старшим вице-президентом Международной федерации хоккея

Выборы на пост старшего вице-президента Международной федерации хоккея выиграл представитель Чехии Петр Бржиза.

В субботу на полугодовом конгрессе ИИХФ проходят выборы руководства федерации. Ранее президентом Международной федерации хоккея был избран француз Люк Тардиф.

Бржиза также был кандидатом на пост главы ИИХФ, однако выбыл из борьбы уже после первого раунда голосования. В итоге чех принял участие в выборах старшего вице-президента, где победил во втором туре канадца Боба Николсона - 70 голосов против 33.

56-летний Петр Бржиза - известный в прошлом чешский вратарь. Он занимает посты вице-президента Чешской хоккейной федерации и главы комитета ИИХФ по развитию детского и юношеского хоккея.