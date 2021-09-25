Экс-арбитры Хусаинов и Федотов раскритиковали пенальти на Дзюбе

Бывшие арбитры Сергей Хусаинов и Игорь Федотов раскритиковали решение арбитра матча "Зенит" - "Крылья Советов" назначить пенальти на Артеме Дзюбе.

"Зенит" в матче РПЛ переиграл "Крылья Советов" в матче 9-го тура РПЛ - 2:1. Решающий мяч был забит с пенальти, назначенного бригадой арбитров во главе с Виталием Мешковым за фол против Дзюбы. По мнению двух бывших арбитров, это решение было принято неверно - фола в том моменте не было.

Дзюба заработал пенальти, но пробить решил Сутормин. Это было очень уверенно 💪 pic.twitter.com/uIH1HacMsM — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2021

"Когда Дзюба получает мяч спиной к воротам, а защитник сзади него абсолютно ничего не делает, арбитр стоит рядом. Арбитр ждал одного - чтобы Дзюба упал. И Артем упал. Этот пенальти в ворота "Крыльев Советов" не комментируется. Дзюба не виноват. Виноват тот человек, который впервые дал свисток этому Мешкову. Это позор судейства!" - цитирует "Спорт-Экспресс" бывшего арбитра ФИФА Сергея Хусаинова.

Согласен с ним и экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов. Он также признал, что нарушения в том моменте не было.

"Для меня это не 11-метровый удар. Солдатенков еле-еле коснулся Дзюбу, а тот захотел упасть - и упал. Иначе это не объяснить: как двухметрового амбала уронить таким эфемерным касанием? Дзюба, как всегда, притворился дельфином", - приводит его слова "Чемпионат".