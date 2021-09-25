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25.09.2021 21:18
Рубрика: Спорт

"Спартак" благодаря голам Понсе и Промеса обыграл "Уфу"

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" в матче 9-го тура РПЛ на своем поле переиграл "Уфу" со счетом 2:0. Голы на счету Эсекеля Понсе и Квинси Промеса.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

"Спартак" после поражения в дерби от ЦСКА встречался с "Уфой", которую не мог обыграть в предыдущих четырех матчах РПЛ. У "красно-белых" по-прежнему есть проблемы с составом.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Не успел начаться матч, как "Спартак" открыл счет. На второй минуте Зелимхан Бакаев выдал пас на выход Эсекеля Понсе, который уверенно переиграл Александра Беленова.

"Спартак" продолжил больше атаковать и создавать опасные моменты у ворот гостей. Долгое время Беленову удалось отбиваться, но на 29-й минуте защитник неудачно отдал пас, который прервал Квинси Промес и отправил мяч мимо вратаря в ворота.

После перерыва зрители голов больше не увидели. "Спартак" победил 2:0, показав весьма неплохую игру.

После 9-ти туров на счету "красно-белых" 13 очков, и они занимают восьмое место в турнирной таблице.

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