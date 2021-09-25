Тедеев стал исполняющим обязанности главного тренера "Ростова"

Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба "Ростов" назначен Заур Тедеев.

В субботу "Ростов" сообщил об отставке главного тренера команды Юрия Семина, который возглавлял команду с начала августа. "Ростов" после восьми туров занимает 15-е место, набрав всего 6 очков.

Исполнять обязанности главного тренера до прихода нового будет старший тренер молодежной команды Заур Тедеев. Он работает в системе клуба с 2019 года.

Под руководством Тедеева в сезонах 2020/21 и 2021/22 молодежка "Ростова" повторила рекорд М-Лиги по количеству победных матчей подряд (13 игр).

В молодежной команде Тедеев работал с группой игроков, выступающих сейчас в основной команде "Ростова".