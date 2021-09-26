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26.09.2021 16:50
Рубрика: Спорт

Хэмилтон одержал сотую победу в "Формуле-1", выиграв Гран-при России

Текст: Артур Нанян
Пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон одержал сотую победу в "Формуле-1", выиграв Гран-при России.
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Британец стал победителем Гран-при России в пятый раз в карьере. Ранее он первенствовал в Сочи в 2014, 2015, 2018 и 2019 годах.

Вторым финишировал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен из Нидерландов, третьим - представитель Испании Карлос Сайнс-младший ("Феррари"). Россиянин Никита Мазепин ("Хаас") занял 18-е место.

Следующий этап "королевских гонок" нынешнего сезона пройдет в Турции с 8 по 10 октября.

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