Пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон одержал сотую победу в "Формуле-1", выиграв Гран-при России.

Британец стал победителем Гран-при России в пятый раз в карьере. Ранее он первенствовал в Сочи в 2014, 2015, 2018 и 2019 годах.

Вторым финишировал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен из Нидерландов, третьим - представитель Испании Карлос Сайнс-младший ("Феррари"). Россиянин Никита Мазепин ("Хаас") занял 18-е место.

Следующий этап "королевских гонок" нынешнего сезона пройдет в Турции с 8 по 10 октября.