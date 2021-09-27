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27.09.2021 05:25
Рубрика: Спорт

Ростовчанки впервые пробились в полуфинал Кубка России

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(8571)
Состав пар сегодняшних полуфиналов розыгрыша Кубка России среди женских команд выглядит непривычно: "Ника" (Сыктывкар) - "Спарта энд К" (Видное), "Пересвет" (Ростов-на-Дону) - "Динамо" (Курск).

А где же действующий чемпион страны екатеринбургский УГМК, бронзовый призер чемпионата Премьер-лиги прошлого сезона столичный МБА, обладатель Кубка страны 2021 оренбургская "Надежда"?

Фото: VTB League
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Прежде всего напомним, что в кубковом турнире согласно специальному пункту регламента Российской федерации баскетбола (РФБ) легионерам выступать запрещено. А именно иностранные девушки во многих клубах делают всю погоду в чемпионате. УГМК, где засилье варягов велико настолько, что спортсменки из сборной России вынуждены переходить в другие коллективы за игровым временем, вообще не заявился на борьбу за трофей, делегировав только молодежную команду. В принципе такой подход к важнейшим соревнованиям под эгидой национальной федерации не делает чести "лисицам", но ведь и выступать им, по сути, некем. В составе - пять сильных россиянок, однако не играть же им без замен по 40 минут чистого времени.

МБА с момента своего существования всегда делал ставку исключительно на доморощенных исполнительниц, проделал довольно быстрый путь от дебютанта Премьер-лиги до завоевания бронзовых наград. Казалось, при действующем регламенте ориентированная исключительно на россиянок команда должна в розыгрыше Кубка быть фаворитом.

И тем не менее, МБА выбыл в четвертьфинале, уступив в конце прошлой недели в Сыктывкаре местной "Нике" - 69:79. У хозяек 28 набранными очками отличилась один из лидеров сборной Раиса Мусина. Это как раз она добровольно покинула УГМК летом 2020-го, перешла в курское "Динамо", а минувшим летом стала игроком "Ники", где никакие легионеры ее подвинуть из стартовой пятерки уже не могут.

Оренбургская "Надежда" не удержала за собой престижный трофей, проиграв на берегах Дона

"Надежда" лишилась шансов удержать у себя кубковый трофей в Ростове-на-Дону, потерпев поражение от "Пересвета" - 56:60. У победительниц отличилась 20-летний форвард Вероника Павлюченко (20 очков), в рядах гостей самой результативной стала участница чемпионата мира-2010 Наталья Жедик (19).

"Пересвет" - это бывший БК "Ростов-Дон-ЮФУ", многократный победитель Суперлиги. Команда переименована в начале сентября в связи с заключением партнерского договора со спортивно-стрелковым клубом (ССК) "Пересвет". Соглашение позволило ростовчанкам выйти на новый финансовый уровень, наконец-то заявиться на участие в Премьер-лиге.

Раньше, будучи безоговорочным лидером второго дивизиона, дончанки сами отказывались от повышения в классе из-за недостаточного бюджета. Генеральный директор клуба олимпийская чемпионка Барселоны-1992 Елена Швайбович с этим не смирилась, активно вела работу по поиску солидных партнеров, и вот результат достигнут. Первый в истории клуба выход в полуфинал Кубка России напрямую связан с организационными переменами в жизни ростовской команды, возглавляемой на площадке весьма эффективным тренером Дмитрием Федосеевым.

Два других четвертьфинала принесли такие результаты: "Нефтяник" (Омская обл.) - "Спарта энд К" (Видное Московской обл.) - 53:73, БК "Самара" - "Динамо" (Курск) - 46:82.

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