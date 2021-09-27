Ростовчанки впервые пробились в полуфинал Кубка России

А где же действующий чемпион страны екатеринбургский УГМК, бронзовый призер чемпионата Премьер-лиги прошлого сезона столичный МБА, обладатель Кубка страны 2021 оренбургская "Надежда"?
Прежде всего напомним, что в кубковом турнире согласно специальному пункту регламента Российской федерации баскетбола (РФБ) легионерам выступать запрещено. А именно иностранные девушки во многих клубах делают всю погоду в чемпионате. УГМК, где засилье варягов велико настолько, что спортсменки из сборной России вынуждены переходить в другие коллективы за игровым временем, вообще не заявился на борьбу за трофей, делегировав только молодежную команду. В принципе такой подход к важнейшим соревнованиям под эгидой национальной федерации не делает чести "лисицам", но ведь и выступать им, по сути, некем. В составе - пять сильных россиянок, однако не играть же им без замен по 40 минут чистого времени.
МБА с момента своего существования всегда делал ставку исключительно на доморощенных исполнительниц, проделал довольно быстрый путь от дебютанта Премьер-лиги до завоевания бронзовых наград. Казалось, при действующем регламенте ориентированная исключительно на россиянок команда должна в розыгрыше Кубка быть фаворитом.
И тем не менее, МБА выбыл в четвертьфинале, уступив в конце прошлой недели в Сыктывкаре местной "Нике" - 69:79. У хозяек 28 набранными очками отличилась один из лидеров сборной Раиса Мусина. Это как раз она добровольно покинула УГМК летом 2020-го, перешла в курское "Динамо", а минувшим летом стала игроком "Ники", где никакие легионеры ее подвинуть из стартовой пятерки уже не могут.
"Надежда" лишилась шансов удержать у себя кубковый трофей в Ростове-на-Дону, потерпев поражение от "Пересвета" - 56:60. У победительниц отличилась 20-летний форвард Вероника Павлюченко (20 очков), в рядах гостей самой результативной стала участница чемпионата мира-2010 Наталья Жедик (19).
"Пересвет" - это бывший БК "Ростов-Дон-ЮФУ", многократный победитель Суперлиги. Команда переименована в начале сентября в связи с заключением партнерского договора со спортивно-стрелковым клубом (ССК) "Пересвет". Соглашение позволило ростовчанкам выйти на новый финансовый уровень, наконец-то заявиться на участие в Премьер-лиге.
Раньше, будучи безоговорочным лидером второго дивизиона, дончанки сами отказывались от повышения в классе из-за недостаточного бюджета. Генеральный директор клуба олимпийская чемпионка Барселоны-1992 Елена Швайбович с этим не смирилась, активно вела работу по поиску солидных партнеров, и вот результат достигнут. Первый в истории клуба выход в полуфинал Кубка России напрямую связан с организационными переменами в жизни ростовской команды, возглавляемой на площадке весьма эффективным тренером Дмитрием Федосеевым.
Два других четвертьфинала принесли такие результаты: "Нефтяник" (Омская обл.) - "Спарта энд К" (Видное Московской обл.) - 53:73, БК "Самара" - "Динамо" (Курск) - 46:82.