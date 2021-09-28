На Олимпиаду в Пекин нашу сборную по хоккею повезет Алексей Жамнов

Разговоры о том, что новым главным тренером сборной России по хоккею станет Олег Знарок, оказались преждевременными.

Алексей Жамнов давно и успешно работает как с клубами КХЛ, так и в штабе сборной России. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Накануне в Федерации хоккея России прошло заседание экспертного совета при участии главы ФХР, трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова, олимпийского чемпиона Валерия Каменского, олимпийского чемпиона Алексея Жамнова, чемпиона мира, серебряного призера и лучшего игрока ОИ-1998 Павла Буре.

Руководители нашего хоккея после продолжительных обсуждений большинством голосов рекомендовали назначить главным тренером национальной команды Алексея Жамнова.

Таким образом, можно смело говорить, что 50-летний Жамнов возглавит хоккейную сборную России на Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

По словам Валерия Каменского, Жамнов обладает многолетним опытом работы в штабе сборной страны, имеет победный опыт Олимпиады в Корее, отлично понимает специфику работы со звездами из НХЛ.

В свою очередь, президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что тренеры Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб национальной сборной:

- Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперед. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог. Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги. При этом важно отметить, что пока официального решения об участии НХЛ еще нет. Как известно, оно будет до 10 января. Ну а Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов, мы благодарим их за согласие работать на этой должности. Эти опытные специалисты будут помогать нашей команде во время подготовки и участия в Олимпиаде.

Тем временем продолжаются поединки в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Отметим победу "Витязя" над питерским СКА. Основное время встречи в Подольске завершилось со счетом 5:5.

В составе хозяев по два очка заработали Нико Оямяки (2+0), Миро Аалтонен (0+2) и Даниэль Одетт (2+0). В составе СКА 3 (1+2) очка записал на свой счет Йоонас Кемппайнен, по 2 (1+1) очка заработали Кирилл Марченко и Антон Бурдасов.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты "Витязя". Победный буллит на счету Микса Индрашиса. Интересно, что до этого "Витязь" в последний раз обыгрывал СКА в январе 2009 года!

Порадовал своих поклонников ярославский "Локомотив", одолевший "Авангард" - 4:1. В составе победителей по два очка заработали Александр Полунин (1+1) и Алексей Марченко (0+2), по шайбе забросили Денис Алексеев, Павел Красковский и Артур Каюмов. У "ястребов" отличился Петер Цегларик.

Вот как прокомментировал успех новый главный тренер "Локо" Игорь Никитин:

- Хорошая для нас важная победа. Думаю, что парни заслужили ее, прежде всего - отношением к делу. В первом периоде долго привыкали к скоростям, "Авангард" нас заставил, но выдержали и потом уже могли контролировать шайбу, создавать моменты. Вовремя забили, поэтому и победили.

Почти пять месяцев назад вы провели здесь последний матч как наставник ЦСКА, тогда покинули этот дворец с огорчением. Какие сегодня эмоции были в голове?

Игорь Никитин: Поднимались сейчас сюда и об этом говорили. Такова хоккейная жизнь, жизнь тренера. Сегодня не вспоминал про то, что было, концентрация была уже на эту игру. Это жизнь.

Где вас застало предложение "Локомотива"? Долго ли думали?

Игорь Никитин: Мы с семьей ехали на отдых. Поступило предложение, поэтому пришлось в поезде, скажем так, принимать решение. Может, и хорошо, что все так быстро, потому что особо некогда было думать. Хорошо, что все так решилось. Я с большим удовольствием принял предложение, команда сейчас уже стала моей. С большим удовольствием и большой честью принял этот вызов.