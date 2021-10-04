Полузащитник ЦСКА Ахметов вызван в сборную России по футболу

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным принял решение вызвать на сбор национальной команды перед отборочными матчами ЧМ-2022 полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

В воскресенье в матче чемпионата Франции по футболу получил повреждение полузащитник "Монако" Александр Головин. Не исключено, что он не сможет помочь сборной России в предстоящих матчах против сборных Словакии и Словении.

В понедельник Головин пройдет обследование, и решение о его участии будет принято по результатам МРТ.

Также в понедельник в расположение команды был вызван полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.

"Так как в воскресенье в матче за "Монако" получил травму Александр Головин, и пока нет уверенности, что он сможет принять участие в сборах, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова", - приводит сайт РФС слова Валерия Карпина.

8 октября сборная России сыграет в Казани с командой Словакии, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией. Команда Валерия набрала 13 очков и занимает второе место в группе, уступая Хорватии по дополнительным показателям.