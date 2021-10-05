Марко Николич покинул пост главного тренера "Локомотива". Во вторник, 5 октября, клуб объявил об этом официально. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Дмитрий Лоськов.

Формально причина увольнения - в плохих результатах. С учетом Лиги Европы "железнодорожники" не могут выиграть уже пять матчей подряд. И если ничья в еврокубке с "Марселем" была приемлемой, то ничьи с "Уралом" и "Химками", а затем поражения от итальянского "Лацио" и от "Ростова" не устраивали уже никого. Впрочем, будь у Николича поддержка сверху, об отставке речи бы не шло. Ведь глобальной катастрофы не произошло. Поражение от "Ростова" стало для "железнодорожников" первым в чемпионате, отставание от идущего вторым "Динамо" - каких-то два очка. А неудача в Риме элементарно прогнозировалась. И не стоит кивать на чудесную победу "Спартака" над "Наполи" в тот же день: это совсем другая история.

Но у Николича такой поддержки нет: собственно кризис, в который угодил "Локомотив", стал следствием отсутствия надежных тылов в верхах. И это при том, что в мае "железнодорожники" подписали с Николичем новый контракт на три года. "Считаем его срок оптимальным для создания команды, которая будет способна добиваться успеха как в России, так и на европейской арене", - сказал тогда гендиректор клуба Владимир Леонченко.

Но у пришедших летом в "Локомотив" немца Ральфа Рангника, занявшего пост директора по развитию, и экс-гендиректора московского "Спартака" Томаса Цорна были другие планы. Рангник вообще везде, куда приходит, любит брать все дела под контроль. К слову, именно поэтому от приглашения немца в свое время отказался "Милан". Оказавшись в "Локомотиве", Рангник сразу дал понять, что с Николичем ему не по пути.

Кто бы ни пришел в "Локомотив" на место Марко Николича, он должен понимать, как в этом клубе все "бренно и непрочно"

Серба из клуба стали цинично выдавливать. В конце июля - начале августа в прессу просочились слухи о массовой распродаже игроков команды с целью снизить расходы на зарплаты. В итоге все ограничилось уходом системообразующего поляка Гжегожа Крыховяка в "Краснодар". Что же до новичков, ни одно из многочисленных приобретений не было согласовано с Николичем. В команду пришла целая группа молодых перспективных игроков (фирменный почерк менеджера Рангника), которых серб на фоне вала травм в команде встроить в игру не успел.

Очевидно, что кризис "Локомотива" стал следствием процессов, протекающих в клубе. А значит, те, кто их запустил, добились своего.

Кто заменит Николича? В прессе звучали две кандидатуры. Цорн продвигал экс-наставника "Спартака" Доменико Тедеско, который не стал продлевать контракт с "красно-белыми" из-за семейных причин. Но, кажется, сам немец итальянского происхождения возвращаться в Россию не намерен. Креатура Рангника - 36-летний наставник "Нюрнберга" Роберт Клаус. Сейчас его команда идет пятой во второй немецкой Бундеслиге, а Рангник хорошо знает специалиста по совместной работе в "РБ Лейпциг". Впрочем, кто бы ни пришел в "Локомотив", он должен понимать, как в этом клубе все "бренно и непрочно".

Кстати

Во вторник, 5 октября, в отечественном футболе состоялась еще одна отставка. На общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) свои полномочия сложил теперь уже экс-президент Сергей Прядкин.

Пост главы РПЛ Прядкин занимал с 2007 года, а в марте 2020 года был избран клубами на новый пятилетний срок. Что же стало причиной резкого охлаждения членов РПЛ к своему руководителю? Катализатором недовольства стало робкое поведение РПЛ и в частности Прядкина во время пандемии весной 2020 года, неспособность отстаивать интересы лиги в переговорах с Роспотребнадзором. Были у клубов вопросы к президенту РПЛ и по новому тендеру на медиаправа и, в принципе, по финансам.

Говорят, если бы Прядкин не ушел сам, клубы вчера были настроены выдвинуть боссу вотум недоверия.

Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября. До этого момента исполняющим обязанности главы лиги назначен Ашот Хачатурянц, руководитель судейского комитета Российского футбольного союза. Должность предлагали разным функционерам, среди которых назывались Рустем Сайманов ("Рубин"), Роман Бабаев (ЦСКА), Шамиль Газизов ("Уфа"), однако все названные персонажи отказались. Кандидатура Хачатурянца, кажется, устраивает всех, в том числе президента РФС Александра Дюкова.

Уход Прядкина - не единственный итог собрания РПЛ. В частности, на фоне дискуссий о возможной смене формата премьер-лиги клубы проголосовали за то, чтобы сохранить текущий до сезона 2022/2023 включительно.

Кроме того, решено сохранить медиаправа за холдингом "Матч" еще на четыре года. Участники собрания объяснили этот шаг значительным улучшением предложения со стороны "Матча". Сделка вступит в силу с лета 2022 года.Таким образом, тендер на медиаправа РПЛ проводиться не будет.