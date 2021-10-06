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06.10.2021 21:56
Рубрика: Спорт

Четыре российских футболиста попали в рейтинг лучших в мире

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Издание World Soccer опубликовало список 500 лучших действующих футболистов мира. В него вошли четыре россиянина и еще три иностранных игрока из РПЛ.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Дзюба заявил об отсутствии мотивации после Евро-2020

В рейтинг попали нападающий "Зенита" Артем Дзюба, который, по мнению журналистов, играет ключевую роль в сборной России, а также полузащитник "Монако" Александр Головин, форварды Александр Соболев и Антон Заболотный из "Спартака" и ЦСКА.

При этом Головин, по мнению издания, все еще не оправдывает возложенные на него надежды, Соболева назвали наследником Дзюбы, а Заболотный стал главным творцом выхода "Сочи" в еврокубки.

Также в топ-500 попали иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун, колумбийский полузащитник клуба из Санкт-Петербурга Вильмар Барриос и грузинский полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия.

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