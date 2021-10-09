Туктамышева выиграла короткую программу на турнире Finlandia Trophy

Российская фигуристка, вице-чемпионка мира 2021 года Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире Finlandia Trophy, который проходит в финском Эспоо. В тройке сильнейших также Алена Косторная и Камила Валиева.

Туктамышева была единственной, кто исполнил в программе элемент ультра-си - сложнейший женский прыжок аксель в 3,5 оборота. Лиза также чисто сделала каскад "тройной лутц - тройной тулуп" и тройной флип, набрав за свой прокат 81,53 балла. Это личный рекорд Туктамышевой за короткую программу. Предыдущее достижение она установила на командном чемпионате мира 2019 года (80,54).

Чемпионка Европы Алена Косторная пока тройной аксель восстановила не до конца, поэтому на этот прыжок не заходила, ограничившись двойным (78,61 балла). Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, которая проводит первый полноценный взрослый сезон, из-за падения с тройного акселя пока идет на третьем месте (74,93 балла).

Завтра девушки представят произвольные программы, в которых можно исполнять четверные прыжки. Напомним, что квады в арсенале есть лишь у Камилы Валиевой.