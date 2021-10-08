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Рубрика: Спорт

Фигуристы Коляда и Алиев стали призерами турнира в Финляндии

Текст: Анна Козина

Российские одиночники, бронзовый призер чемпионата мира 2018 года Михаил Коляда и чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев, заняли второе и третье места на международном турнире по фигурному катанию Finlandia Trophy, который проходит в финском Эспоо.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Мишина и Галлямов стали победителями Finlandia Trophy

После короткой программы Коляда шел третьим (82,75 балла), за произвольную получил вторую оценку (174,23) и в итоге остался на второй позиции (256,98). Дмитрий Алиев замкнул тройку призеров, набрав 249,25 балла (78,28 и 170,97 соответственно). Соревнования выиграл американец Джейсон Браун (262,52; 92,39 и 170,13).

В турнире также принимал участие еще один наш спортсмен - Евгений Семененко. Благодаря успешному прокату произвольной программы с тремя четверными прыжками, ученик Алексея Мишина поднялся на пятое место (242,23; 69,63 и 172,60).

Напомним, что чуть ранее победу в соревнованиях в Финляндии одержала российская спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли "серебро".

Спорт Фигурное катание