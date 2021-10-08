Мишина и Галлямов стали победителями Finlandia Trophy

Российские фигуристы, чемпионы мира 2021 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли международный турнир Finlandia Trophy в соревнованиях спортивных пар.

Мишина и Галлямов шли вторыми после короткой программы, уступив лидерство соотечественникам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Но были лучшими после исполнения произвольной программы, где победили с большим преимуществом. Ученики Тамары Москвиной и Артура Минчука даже установили личный рекорд, получив за прокат 153,37 балла. До мирового рекорда - 155,60 балла, принадлежащего китайской паре Вэньцзинь Суй - Цун Хань, чуть больше двух баллов.

В итоге Мишина и Галлямов заняли первое место с суммой 227,13. Тарасова и Морозов заняли второе место (213,72). На третьей позиции расположились Эшли Кейн и Тимоти Ледюк из США (193,00).