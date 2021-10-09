В УЕФА отреагировали на поражение Словакии от России

В Союзе европейских футбольных ассоциаций с иронией отреагировали на поражение сборной Словакии от России в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.

В пятницу в Казани сборная России со счетом 1:0 переиграла Словакию благодаря автоголу защитника Милана Шкриньяра. При этом словаки владели подавляющим преимуществом как во владении мячом, так и по ударам по воротам.

В русскоязычном Twitter УЕФА опубликовано сообщение, в котором изображен удивленный Шкриньяр. Не мерее иронична и подпись: "Когда владел мячом 70 процентов времени и проиграл всухую".

После очередного игрового дня в группе продолжает лидировать сборная Хорватии, набравшая 16 очков. Столько же и у россиян, которые уступают по разнице мячей.