Автогол Шкриньяра помог России одолеть Словакию

Сборная России одержала важнейшую победу в отборочном турнире ЧМ-2022. В Казани команда Валерия Карпина вымучила победу над словаками - 1:0. Причем единственный мяч в игре гости забили себе сами.

Когда накануне дня матча я садился в такси, водитель немного удивился: "Уже которого человека везу на стадион. Там что, движуха намечается?" Еще какая! Национальная команда приезжала в Казань всего три раза, в последний - три года назад. Поэтому ничего странного, что почти все билеты на матч были раскуплены задолго до игры. Тем более, из-за ковидных ограничений организаторам разрешили заполнить 40-тысячную "Ак Барс Арену" лишь на треть.

Теоретически болельщиков могло отпугнуть довольно позднее время матча: 21:45 по Москве. К тому же в это время в Казани уже довольно холодно. Но организаторы постарались сделать так, чтобы пришедшие думали о погоде меньше всего. Возле стадиона можно было поучаствовать в викторинах, оставить свое послание сборникам на стене пожеланий, но главным и живым аттракционом стали легенды отечественной сборной. Так в одном из шатров автографы раздавали Дмитрий Сычев, Егор Титов и Дмитрий Аленичев, а неподалеку на искусственном газоне играли в футбол со всеми желающими Александр Филимонов, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Хлестов и Руслан Пименов. Для мальчишек, да и даже взрослых мужчин выйти против таких футболистов пусть и всего на несколько минут было событием. Их счастливые лица не дадут соврать.

Экс-футболисты свой вклад в праздник внесли. Теперь дело оставалось за действующими игроками сборной. Задачу подопечным Валерия Карпина усложнил жесточайший кадровый дефицит. Особенно это касается позиций крайних защитников, на которых команда лишилась проверенных игроков. В итоге слева в обороне у хозяев вышел Сергей Терехов, а справа - Алексей Сутормин. Оба за сборную дебютировали, причем Терехов это сделал в 31 год.

О непростой ситуации с выбором игроков говорит и тот факт, что в старте нашлось место Зелимхану Бакаеву, которого изначально в итоговом списке Карпина не было, но из-за эпидемии травм его пришлось довызывать. Еще одной интригой был вратарский вопрос. Тренерский штаб сборной решил его в пользу молодого Матвея Сафонова. Наконец, капитаном в этом матче, уже четвертым по счету при Карпине стал Далер Кузяев.

Прямо перед игрой футболистов поддержали болельщики, растянув на трибуне за воротами полотно с изображением игроков и тренера в костюмах и подписью "11 друзей Карпина". Это была отсылка не только к известному голливудскому фильму. Точно так же изображали сборную времен Гуса Хиддинка, с которым наша команда добилась одного из самых своих впечатляющих результатов, выиграв "бронзу" Евро-2008.

Поддержка нашим, конечно, была нужна. И речь не только о кадровых сложностях. Словакия - крайне неудобный соперник для россиян: два последних матча мы словакам проиграли. Плюс сопернику победа в Казани была нужна еще сильнее. Любой другой результат сводил шансы словаков на выход на ЧМ-2022 к мизеру.

С учетом всего сказанного, обе команды предсказуемо начали матч в довольно осторожной манере. Первый удар россиян состоялся только на восьмой минуте: почти с линии штрафной приложился Федор Смолов. А потом контроль над игрой постепенно взяли словаки. К 20-й минуте встречи их преимущество во владении мячом было ощутимым: 60 процентов против 40. С трибун даже стали раздаваться выкрики "Вы зачем сюда приехали?".

И в этот момент очень кстати хозяевам удался быстрый выход из обороны. В этой контратаке сошлось все: и пас Терехова на Захаряна в штрафную, и прострел Арсена во вратарскую и, главное, нога Милана Шкриньяра, предательски отправившая мяч в сетку словацких ворот - 1:0.

Пропустив, гости только усилили натиск на россиян. И не сказать, что подопечным Валерия Карпина совсем уж удавалось его сдерживать. Пару раз словаки наших просто "простили", а еще в одном из моментов натурально выручил Сафонов. Что касается российской сборной, ей удавались разве что контратакующие подходы к чужой штрафной, которые, правда, ничем опасным не заканчивались.

Разумеется, такое положение дел Карпина устраивать не могло. В перерыве он сделал двойную замену: вместо Арсена Захаряна и Федора Смолова на поле появились Даниил Фомин и Антон Заболотный. Впрочем, характер игры не сильно изменился. Словаки продолжали давить, россияне старались отвечать контрвыпадами. У гостей получалось острее. Гараслин на 56-й минуте слева дошел до угла вратарской, но Джикия заблокировал его удар. Еще чуть позже пробил Ханко: снова спас Сафонов.

На исходе часа Карпин решил-таки укрепить оборонительные порядки, выпустив третьего центрального защитника Дмитрия Чистякова: на отдых отправился Александр Ерохин. Впрочем, избежать провалов у своих ворот это не помогло. На 76-й минуте казалось уже наверняка бил Иван Шранц, но Сафонов потащил, а Чистяков не дал добить. В попытке освежить тылы, наставник россиян заменил Терехова на Федора Кудряшова.

В концовке матча преимущество словаков во владении мячом было уж совсем катастрофическим: 75 против 25 процентов. Многое об игре говорит и тот факт, что за всю встречу россияне нанесли всего один удар в створ. Но даже этого хватило для важнейшей пусть и невзрачной победы. Сборная России продолжает биться за путевку на ЧМ-2022.