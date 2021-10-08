Молодежная сборная России обыграла Северную Ирландию в отборе ЧЕ-2023

Молодежная сборная России по футболу одержала вторую победу в отборочном матче чемпионата Европы 2023 года. Со счетом 1:0 команда Михаила Галактионова переиграла Северную Ирландию.

Для обеих команд это был уже третий матч квалификации ЧЕ-2023. На старте россияне крупно уступили Испании, а затем разгромили Мальту.

Матч прошел с преимуществом российской команды, в составе которой очень не хватало нападающего Гамида Агаларова, получившего вызов в национальную команду.

Счет в матче был открыт на 16-й минуте. После подачи углового у Руслана Литвинова удар не получился, но мяч попал к защитнику Даниле Прохину, который расстрелял ворота с близкого расстояния.

После этого сборная России больше атаковала, но увеличить разницу в счете не сумела. В концовке и вовсе едва не упустила победу, но удача оказалась на стороне игроков Галактионова.

После этой победы в активе сборной России стало шесть очков. Столько же и у Испании, но эта команда свой матч сыграет позже.