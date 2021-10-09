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Рубрика: Спорт

Валерий Карпин: Сегодня не получалось ничего

Текст: Илья Соболев (Казань)
Главный тренер сборной России Валерий Карпин критически оценил игру подопечных, которые не без труда одолели словаков со счетом 1:0 в отборочном матче ЧМ-2022.

Что сегодня не получалось у команды?

Валерий Карпин: Не получалось ничего. Вчера у меня спрашивали, все ли впитывают, все ли понимают на тренировках игроки. Я говорил, что посмотрим после игры. В итоге, делали даже хуже, даже несмотря на то, что играли против соперника более менее равного. С той же Хорватией делали то, что нужно было делать. В первую очередь, не получилась игра с мячом. Если постоянно теряешь мяч на второй-третьей передаче, играешь без мяча, то сил на атаку уже нет. Следовательно, опять теряешь мяч и получается замкнутый круг. С чем связано такое большое количество потерь - это главный вопрос, на который ответа у меня пока нет.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Почему все-таки игроки не смогли показать то, что от них требовал тренерский штаб? Дело в новой схеме? Или не хватило времени?

Валерий Карпин: С Хорватией в той схеме игроки видели тоже в первый раз. Захарян эту схему знает. Смолов не играл с Хорватией, но похожее мы делали с Кипром и с Мальтой. Бакаев тоже прошел те сбор. Это абсолютно не связано, с тем, что они вышли в таком сочетании. Что касается времени, его не было ни перед Хорватией, ни сейчас. Чтобы синхронизировать действия, нужно много времени. С Хорватией была запредельная концентрация и, возможно, поэтому получалось лучше.

Вы еще в перерыве перестроились на игру в пять защитников. Почему?

Валерий Карпин: Бывают такие дни, когда ничего не получается у команды. Особенно игра с мячом. В первом тайме, слава богу, был результат 1:0 в нашу пользу. Но если не получается в атаке, надо хотя бы обезопасить оборону. Опустили Баринова на позицию центрального защитника, выпустили Чистякова, чтобы уберечься от больших проблем, хотя они все равно естественно были. Слава богу, доиграли до нужного результата.

Понятно, что игра не удалась. Но было хоть что-то, чем вы остались довольны, кроме счета?

Валерий Карпин: Очень доволен самоотдачей, самоотверженностью всей команды. Команда билась, умирала на поле. Все на полусогнутых отрабатывали. Боролись бились все друг за друга. В этом отношении была команда.

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