Сборная России нанесла лишь один удар в створ в матче со Словакией

Сборная России одержала в Казани тяжелую победу над Словакией - 1:0 в рамках квалификации ЧМ-2022. Единственный мяч на счету защитника гостей Милана Шкриньяра, который забил автогол.

Сами же россияне нанесли всего лишь десять ударов в сторону ворот соперника. Из них - лишь один в створ. Для сравнения словаки пробили 25 раз, правда, в створ попали пять раз. Еще больше преимущество сборной Словакии во владении мячом: 70 против 30 процентов.

Добавим, что под руководством Валерия Карпина сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью.