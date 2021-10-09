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Рубрика: Спорт

Сборная России нанесла лишь один удар в створ в матче со Словакией

Текст: Илья Соболев (Казань)
Фото: Михаил Синицын (Казань)

Сборная России одержала в Казани тяжелую победу над Словакией - 1:0 в рамках квалификации ЧМ-2022. Единственный мяч на счету защитника гостей Милана Шкриньяра, который забил автогол.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Россия - Словакия

Сами же россияне нанесли всего лишь десять ударов в сторону ворот соперника. Из них - лишь один в створ. Для сравнения словаки пробили 25 раз, правда, в створ попали пять раз. Еще больше преимущество сборной Словакии во владении мячом: 70 против 30 процентов.

Добавим, что под руководством Валерия Карпина сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью.

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