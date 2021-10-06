В Кисловодске начался фестиваль ГТО среди семейных команд

В Кисловодске начался II Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд. В нем участвуют любители здорового образа жизни со всей страны.

В семье Лаврентьевых из Югры уже восемь знаков ГТО. Мама, папа и трое их детей занимаются в фитнес-группах и секциях. К фестивалю Лаврентьевы готовились особенно тщательно, ведь представляют они не только свою семью, но и весь регион. Тренировались ежедневно - занимались плаванием, акробатикой, бегом, отжимались и подтягивались.

В Югре очень много делают, чтобы как можно больше ее жителей могли заниматься физкультурой и спортом. В регионе строятся современные спортивные комплексы, лыжные трассы, бассейны и корты. Не случайно уже семь лет Югра входит в топ-20 лучших регионов России по развитию ГТО. В движении участвуют уже больше 216 тысяч югорчан самых разных возрастов.

Как рассказывают югорчане, очень много спортивных объектов в регионе строится по предложению самих жителей. Вот и в Когалыме после многочисленных просьб любителей экстремальных видов спорта может появиться новый скейт-парк. А в Лангепасе решено построить лыжную трассу.

Занятия спортом - неотъемлемая часть жизни для большинства жителей и в Белгородской области. Несколько лет назад, когда в стране только начали популяризировать комплекс ГТО, белгородцы сразу же откликнулись на этот призыв.

Белгородцы не раз становились победителями фестивалей ГТО. Теперь в Кисловодск приехали сразу три поколения белгородской семьи Колесниковых. С настроем на победу в Кисловодск приехала и семья Чебаковых из города Пугачева Саратовской области. По словам Ирины Чебаковой, они готовы были участвовать еще в прошлом фестивале, но тогда пришлось подождать, когда на год повзрослеет дочка Настя. Теперь они приехали впятером.

К соревнованиям семья готовилась на универсальной площадке для выполнения нормативов ГТО. Ее благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" построили на городском стадионе Пугачева. В регионе за два года появилось уже 24 таких спортплощадки.

"Они очень удобные. Их видно издалека - площадки ярко-оранжевые,- рассказала Ирина Чебакова. - На тренажерах может заниматься как ребенок, так и человек в возрасте. Подготовка к соревнованиям, общая цель нашу семью еще больше сплотили. Мы друг за другом тянемся, а за нами тянутся знакомые и друзья. Сослуживцы мужа тоже на этой площадке начали тренироваться".