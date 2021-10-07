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07.10.2021 00:24
Рубрика: Спорт

Сборная Испании прервала рекордную беспроигрышную серию Италии

Текст: Максим Домчев
Сборная Испании в полуфинале Лиги наций переиграла команду Италии - 2:1. В конце первого тайма российский арбитр Сергей Карасев удалил с поля Леонардо Бонуччи.
Фото: FRANCK FIFE / AFP Фото: FRANCK FIFE / AFP
Фото: FRANCK FIFE / AFP

В среду прошел первый полуфинальный матч Лиги наций, в котором не знавшая поражения на протяжении 37 последних матчей команда Италии встречалась с Испанией.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Уже в первом тайме испанцы завладели игровым преимуществом и на 17-й минуте открыли счет. Оборона итальянцев упустила в штрафной Феррана Торреса, который переправил мяч в сетку.

На 41-й минуте встречи итальянцы остались вдесятером. Российский арбитр Сергей Карасев за грубость показал вторую желтую карточку Леонардо Бонуччи. А спустя всего три минуты Торрес оформил дубль.

Во второй половине встречи итальянцам удалось отыграть один гол усилиями Лоренцо Пеллегрино. Но на большее им не хватило ни сил, ни времени.

Испания вышла в финал Лиги наций, где сыграет с победителем матча между Бельгией и Францией.

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