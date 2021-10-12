В Югре сделали ставку на "зеленый транспорт"

Югра - регион с суровым климатом: температура зимой здесь может опускаться и до минус 50 градусов. Тем показательнее, что местные власти делают ставку на развитие "зеленого транспорта".

Так, в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды в муниципалитетах региона создаются условия для движения велосипедистов. Целая сеть велопешеходных дорожек прокладывается сейчас в Ханты-Мансийске. К слову, общественники города на днях оценили очередную новую велодорожку. Ее протяженность составила 3,7 км.

Ни одного недостатка выявлено не было. Работы завершатся в ближайшее время. Дело за немногим: специалистам остается нанести разметку и установить предупреждающие знаки.

Показательно, что сеть велодорожек в муниципалитетах Югры создается в едином комплексе с благоустройством территорий, они соединены в общую хорошо продуманную сеть, что, как отмечают велосипедисты, очень важно. Ведь часто дорожки представляют собой разрозненные части и передвигаться приходится, словно по пересеченной местности. Проект по созданию сети велодорожек как главному эксперту представили губернатору региона Наталье Комаровой. Причем он уже включен в "Карту развития Югры" и полностью будет реализован летом следующего года. Судя по реакции главы региона, и самой задумкой, и ее реализацией она довольна. По крайней мере, уже сейчас видно, как на глазах преображается Ханты-Мансийск. А передвигаться по нему на велосипедах многие жители готовы даже зимой, как в финском Оулу, столице зимнего велосипедного движения.

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Губернатору Югры Наталье Комаровой представили архитектурные объекты и формы, которые были созданы в Ханты-Мансийске во время проведения масштабного всероссийского форума-выставки "Изюминки комфорта". А это и места отдыха, и площадки для занятий спортом, и малые архитектурные формы, украшающие город.

Напомним: большой креативный форум прошел в столице Югры месяц назад. В разных районах города в дни форума работали тематические площадки с демонстрацией разнообразных малых архитектурных форм. Каждый житель и гость Ханты-Мансийска мог проголосовать за понравившийся объект. Всего на выставке были представлены экспозиции 40 производителей элементов благоустройства городского пространства из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Красноярска, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани и других городов. С начала открытия форума-выставки посетители оставили на сайте свыше 13,5 тысячи голосов за 300 элементов благоустройства по семи основным направлениям (изюминкам). Голосование продлится на официальном сайте форума до 18 октября. Так что в нем еще можно успеть принять участие.