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14.10.2021 17:02
Рубрика: Авто

Еще одна команда будет покорять "Дакар" на Lada Niva. Она очень старая

Текст: Константин Руссов
Фото: Lada Niva Documentary Фото: Lada Niva Documentary
Фото: Lada Niva Documentary

На старт "Дакара" выйдет команда 191 Classic Rally Team из Франции, которая попробует покорить марафонскую дистанцию на самой старой Lada Niva из заявленных - внедорожнику уже 40 лет.

Фото: Принтскрин с YouTube
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Экипаж представлен составом из пилота Романа Грабовски и штурмана Констанции Шенард. В настоящее время, пишет Lada Niva Documentary, они занимаются подготовкой.

Примечателен тот факт, что отец Романа, Денис Грабовски, трижды принимал участие в ралли "Дакар" в 80-х. Его дебют состоялся в 1982 году, и выступал он на Lada Niva, которая занималась медицинским сопровождением во время марафона 1981 года. Машина имела номер 191, что отражено в названии новой команды, готовящейся к выступлению в 2022 году.

Известно, что внедорожник Романа и Констанции оснащён двигателем объёмом 1,6 литра, амортизаторами фирмы KONI, 4-скоростная КП уступила место "пятиступке". Также установлены дополнительный бензобак, ковшеобразные сиденья, ремни безопасности, шины BF Goodrich - всё сертифицировано FIA. Перебрана вся механическая часть, детали которой заменены на новые.

Фото: Пресс-служба Lada
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"Завершить то, что не смог мой отец 40 лет назад, - финишировать на "Дакаре" на Lada Niva", - ответил роман на вопрос Lada Niva Documentary о том, чего он со своей подругой ждет от участия в марафоне.

Ранее "РГ" рассказывала о команде из Швейцарии, которая планирует выступить в ралли "Дакар" на Lada Niva: помощь ей вызвался оказать сам АвтоВАЗ. Ещё один состав гонщиков-любителей, планирующий выступить в марафоне на Lada Niva, из Испании.

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