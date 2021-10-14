Еще одна команда будет покорять "Дакар" на Lada Niva. Она очень старая

На старт "Дакара" выйдет команда 191 Classic Rally Team из Франции, которая попробует покорить марафонскую дистанцию на самой старой Lada Niva из заявленных - внедорожнику уже 40 лет.

Экипаж представлен составом из пилота Романа Грабовски и штурмана Констанции Шенард. В настоящее время, пишет Lada Niva Documentary, они занимаются подготовкой.

Примечателен тот факт, что отец Романа, Денис Грабовски, трижды принимал участие в ралли "Дакар" в 80-х. Его дебют состоялся в 1982 году, и выступал он на Lada Niva, которая занималась медицинским сопровождением во время марафона 1981 года. Машина имела номер 191, что отражено в названии новой команды, готовящейся к выступлению в 2022 году.

Известно, что внедорожник Романа и Констанции оснащён двигателем объёмом 1,6 литра, амортизаторами фирмы KONI, 4-скоростная КП уступила место "пятиступке". Также установлены дополнительный бензобак, ковшеобразные сиденья, ремни безопасности, шины BF Goodrich - всё сертифицировано FIA. Перебрана вся механическая часть, детали которой заменены на новые.

"Завершить то, что не смог мой отец 40 лет назад, - финишировать на "Дакаре" на Lada Niva", - ответил роман на вопрос Lada Niva Documentary о том, чего он со своей подругой ждет от участия в марафоне.

Ранее "РГ" рассказывала о команде из Швейцарии, которая планирует выступить в ралли "Дакар" на Lada Niva: помощь ей вызвался оказать сам АвтоВАЗ. Ещё один состав гонщиков-любителей, планирующий выступить в марафоне на Lada Niva, из Испании.