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03.11.2021 14:06
Рубрика: Спорт

"Романтики с большой дороги": Веснина подтвердила, что воры вернули олимпийские медали

Текст: Максим Домчев

Олимпийская чемпионка теннисистка Елена Веснина рассказала, что воры вернули ей украденные награды Игр. Об этом она заявила на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию с наградами. Спортсменка также призналась, что неизвестные воры также подарили ей цветы.

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"Воры вернули медали… Да, друзья, сообщаю и официально подтверждаю новость, которую многие ждали. Преступники подкинули медали. Причем как: поздно вечером курьер привез и оставил на охране букет цветов с коробкой шоколадных конфет, в которых лежали обе мои медали и перстень олимпийских чемпионов. "Романтики с большой дороги", - сообщила она.

Веснина добавила, что награды тут же забрали сотрудники правоохранительных органов для проведения экспертизы, а самих преступников ищут до сих пор.

"Я очень рада, что медали все же вернулись. Стараюсь не вспоминать об этом. Жизнь продолжается, и я уверена, что добро все равно победит", - написала Веснина.

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