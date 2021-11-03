Роспотребнадзор разрешил "Динамо" сыграть с "Краснодаром" в Москве

Матч 14-го тура РПЛ между московским "Динамо" и "Краснодаром" пройдет в Москве. Об этом заявил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

Во вторник стало известно, что федеральный Роспотребнадзор запретил проведение матча в столице. Ранее региональное отделение ведомства разрешило провести матч. "Динамо" обратилось в РФС и РПЛ, которые связались с Роспотребнадзором для выяснения этого вопроса.

"В результате нам подтвердили разрешение сыграть 6 ноября на своем домашнем стадионе с допуском 30% от вместимости стадиона для зрителей, имеющих QR-код. Здоровье и безопасность людей для всех нас на первом месте. Мы признательны руководству Роспотребнадзора за конструктивную позицию", - приводит слова Пивоварова сайт клуба.