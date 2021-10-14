Какими словами Карпин объясняет успехи сборной в первых пяти мачтах

Выступление сборной России по футболу в первых пяти матчах под руководством Валерия Карпина можно называть успешным - четыре победы и одна ничья, промежуточное первое место в группе и гарантированный выход в стыковые матчи. Чтобы выяснить, чем Карпин объясняет эти успехи, "РГ" проанализировала выдержки из послематчевых пресс-конференций тренера, размещенные на сайте РФС.

Как выяснилось, Карпин гораздо чаще размышляет об игре (50 упоминаний), чем употребляет слова "результат" (8) или "победа" (2). Относительно редко он говорит о положении сборной в группе или борьбе за очки (3), больше концентрируясь на игре с конкретным соперником. Наиболее часто тренер упоминает Хорватию (6) - главного конкурента сборной России в борьбе за первое место в группе, а также Словакию (3) и Словению (4), игры с которыми определили текущую расстановку.

Карпин предпочитает в положительных тонах описывать игру сборной - "доволен" (5), "хорошая" (4), "достойно" (3). Хотя открыто говорит о том, когда игра "не порадовала" (3), что "не получалось" (6), или что в каких-то моментах решала "удача" (4).

Из игроков чаще всего упоминает вратарей (4) и защитников (6), говорит об игре в центральной зоне (8), а также о работе штаба и тренировках (8). Чаще всего произносит фамилии Головина (5), Гилерме (4), Осипенко (3).

Карпин примерно в равной степени говорит об игре как в первом тайме (5), так и и во втором (4). Из тактических элементов больше всего упоминает "замены" (3), "прессинг" (5). Чаще говорит о "моментах" (6), чем "голах" (4). Также много рассуждает о важности физической подготовки игроков (5).

Наконец, бросается в глаза, что тренер практически никогда не говорит "я" (4), предпочитая "мы" (14), "команда" (11), "наш" (8), "сборная" (4).