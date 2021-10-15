Хавбек "Зенита" Клаудиньо заявил о готовности играть за сборную России

Полузащитник "Зенита" Клаудиньо допустил, что в будущем может сыграть за сборную России. Об этом бразилец заявил в интервью Sport24.ru.

На вопрос о том, рассмотрел бы он возможность стать гражданином РФ, Клаудиньо ответил следующим образом: "В принципе, да. У меня есть мечта - принять участие на чемпионате мира". "Поэтому если не представиться шанс отправиться туда со сборной Бразилии, воспользуюсь другим вариантом. Буду мини-Дзюбой, ха-ха!" - сказал Клаудиньо.

В "Зенит" Клаудиньо перешел минувшим летом из команды "Брагантино" за 12 миллионов евро. В составе бразильской сборной хавбек стал олимпийским чемпионом-2020 в Токио.