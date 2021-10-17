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17.10.2021 20:18
Рубрика: Спорт

Овечкин продолжил голевую серию в чемпионате НХЛ

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8588)
Клуб Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" в драматичном поединке уступил "Тампе-Бэй Лайтнинг" - 1:2. Отметим, что победитель во встрече определился в овертайме.

Автором победной шайбы стал Стивен Стэмкос. В основное время игры забил защитник Михаил Сергачев. Форвард Никита Кучеров нанес один бросок в створ ворот. Добавим, что российский хоккеист в концовке третьего периода получил повреждение и не смог доиграть матч. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска из 33.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
Овечкин вышел на пятое место по голам в НХЛ за все время

А вот у "Вашингтона" свою голевую серию продолжил капитан - Александр Овечкин. Это уже третья шайба россиянина в текущем сезоне. Для Овечкина это уже 804-й гол в НХЛ, и в списке лучших снайперов за всю историю он опередил Марка Мессье.

Правда, сам Александр на послематчевой пресс-конференции признался журналистам, что для него статистика не очень важна:

- Я просто делаю свою работу, забрасывая шайбы. В спорте главное - результат, и если команда проигрывает, то какие-то личные заслуги уходят на второй план. Жаль, что не смог сыграть лучше, и переживаю за результат.

"Миннесота Уайлд" победила "Лос-Анджелес Кингз" - 3:2. В составе победителей по одной результативной передаче записали на свой счет россияне Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов, которые помогли отличиться Виктору Раску и Фредерику Годро соответственно. Еще одну шайбу за "Уайлд" забросил Райан Хартман.

Нельзя не отметить и первую победу в сезоне "Нью-Йорк Рейнджерс". Она случилась в гостевом матче против "Монреаль Канадиенс" - 3:1. В составе победителей Артемий Панарин сделал результативную передачу, а голкипер Игорь Шестеркин отразил 31 бросок.

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