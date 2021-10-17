Шлеменко победил Гусейнова единогласным решением судей

Российский боец ММА Александр Шлеменко одолел соотечественника Артура Гусейнова в поединка на турнире Eagle FC в Сочи. Бой завершился единогласным решением судей.

Напомним, что накануне на церемонии взвешивания Гусейнов не смог уложиться в лимит весовой категории. В связи с этим он отдаст часть гонорара оппоненту. Артур показал вес 85,6 кг при лимите средней весовой категории в 83,9 кг.

Что касается статистики, то теперь в активе Шлеменко 61 победа, 13 поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся. В послужном списке Гусейнова 26 побед и 11 поражений.