В Единой лиге УНИКС победил сибиряков в дополнительное время

Центральным матчем игровой недели Единая лига объявила встречу в Краснодаре между местным "Локомотивом-Кубанью" и питерским "Зенитом", но там борьбы не получилось. Хозяева уступили команде с берегов Невы с разгромным счетом 79:106. Куда более интересные события происходили в Красноярске, где местный "Енисей" дал бой участнику Евролиги казанскому УНИКСу - 80:83 в дополнительное время.

В прошлом сезоне "Енисей" не попал в плей-офф. А клуб из столицы Татарстана играл в финальной серии против ЦСКА и завоевал серебряные награды. Сейчас красноярцы едва не сотворили громкую сенсацию. Впрочем, чемпионат Единой лиги традиционно богат на самые разнообразные неожиданности.

Вырвавшись вперед в начале второй четверти, "Енисей" постоянно лидировал вплоть до напряженной концовки основного времени. Имея "плюс 8" за 8.50 до сирены, сибиряки все же свое преимущество растеряли. Погоня казанцев началась с дальнего попадания Дмитрия Узинского, затем точным броском из-за дуги отличился и ветеран сборной Андрей Воронцевич. На 39-й минуте Джон Браун из состава УНИКСа счет сравнял - 69:69. И этот результат до короткой паузы перед овертаймом так и не поменялся. В добавленной пятиминутке ключевым стал меткий дальний "выстрел" Лоренцо Брауна, когда оставалось сыграть всего семь секунд. Лучшим бомбардиром матча стал хорватский новичок гостей Марио Хезонья - 28 очков.

"Тяжелая победа в матче против солидного соперника, - сказал рулевой УНИКСа Велимир Перасович. - "Енисей" показывает хороший баскетбол, у них сильные разыгрывающие". Без учета результата матча "Парма" - ЦСКА, завершившегося уже после подписания этого номера "РГ", по три победы без единого поражения было у Казани и армейцев.