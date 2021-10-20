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20.10.2021 12:03
Рубрика: Спорт

Более 12 европейских сборных пригрозили выйти из ФИФА

Текст: Артур Нанян
Несколько европейских сборных рассматривают вариант выхода из Международной федерации футбола (ФИФА) на фоне намерения федерации проводить чемпионат мира каждые два года, начиная с 2026 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По информации Associated Press, более 12 национальных команд из Европы уведомили УЕФА о планах известить ФИФА о готовности выйти из состава организации. Возможный выход из ФИФА не повлияет на участие клубов и сборных отдельной национальной ассоциации в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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К примеру, Гибралтар стал членом УЕФА в 2013 году и три года выступал в турнирах под эгидой союза, прежде чем его приняли в ФИФА.

Ранее стало известно, что ФИФА уведомило сборные о планах проводить первенство планеты каждые два года.

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