Более 12 европейских сборных пригрозили выйти из ФИФА

По информации Associated Press, более 12 национальных команд из Европы уведомили УЕФА о планах известить ФИФА о готовности выйти из состава организации. Возможный выход из ФИФА не повлияет на участие клубов и сборных отдельной национальной ассоциации в соревнованиях под эгидой УЕФА.

К примеру, Гибралтар стал членом УЕФА в 2013 году и три года выступал в турнирах под эгидой союза, прежде чем его приняли в ФИФА.

Ранее стало известно, что ФИФА уведомило сборные о планах проводить первенство планеты каждые два года.