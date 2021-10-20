Овечкин провел 1200-й матч в НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин справил очередной большой юбилей. Матч против "Колорадо", в котором "столичные" одержали победу 6:3, стал для 36-летнего игрока 1200-м в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Овечкин - лишь четвертый россиянин, достигший этой отметки. Больше матчей только у Алексея Ковалева (1316), Сергея Гончара (1301) и Сергея Федорова (1248). Значимую веху Саша отметил еще и заброшенной шайбой, последней в этом матче. У Овечкина стало 734 шайбы в "регулярках" НХЛ. По этому показателю он на пятом месте и уступает идущему четвертым Бретту Халлу семь голов. У лидирующего Уэйна Гретцки - 894 шайбы.

Добавим, что главным героем в матче с "Колорадо" стал все-таки не Овечкин, а его партнер по команде Евгений Кузнецов, набравший за матч 3 (2 гола+1 передача) очка. По итогам игрового дня Кузнецов был признан второй звездой.