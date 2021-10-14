Новости

В Москве на парковке сгорели десять машин 10:16
Госжилинспекция будет чаще проверять организации, занимающиеся ремонтом лифтов 10:13
В Минске проходит заседание СМИД СНГ 10:00
МИД: Обеспечить полную углеродную нейтральность Арктики пока невозможно 09:35
Дионн поздравил Овечкина, опередившего его по голам в НХЛ 09:19
В Подмосковье домушник обокрал десять дач 09:13
Раскрыт дизайн бамперов новой Lada Vesta 09:04
Захарова ответила на угрозы Киева задержать Поклонскую в Кабо-Верде 08:51
Эксперт объяснил, зачем хранить чеки об оплате услуг ЖКХ 08:37
В задымленном Екатеринбурге превышена концентрация вредных веществ 08:33
В Рио-де-Жанейро началась продажа билетов на карнавал 07:50
Овечкин вышел на пятое место по голам в НХЛ, опередив Дионна 07:45
Участок Екатеринбургской кольцевой дороги перекрыли из-за смога 07:35
В Москве восстановят Калитниковский пруд 07:02
Politico: Белый дом не будет вводить санкции по "Северному потоку-2" 06:10
Вильфанд: На всей азиатской части России установится снежный покров 05:41
Иммунолог Болибок предупредил об опасном свойстве опавшей листвы 05:33
Пушков назвал некомпетентной журналистку CNBC после ее вопроса Путину 04:50
Путин назвал рост доходов граждан главной задачей в России 04:18
Хабаровские больницы вновь стали ковидными госпиталями 04:16
В Сербии стартуют учения с участием российских военных 03:55
Путин о санкциях и долларе: США пилят сук, на котором сидят 03:16
Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году 02:30
До пяти выросло число погибших при нападении на прохожих в Норвегии 02:03
Сирийский солдат погиб при атаке Израиля на Пальмиру 01:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
14.10.2021 09:19
Рубрика: Спорт

Дионн поздравил Овечкина, опередившего его по голам в НХЛ

Текст: Максим Домчев

Легендарный канадский хоккеист Марсель Дионн поздравил Александра Овечкина, опередившего его по голам в НХЛ, а также оценил шансы россиянина превзойти рекорд Уэйна Гретцки.

Фото: Nick Wass/AP
Овечкин назвал победу на Олимпиаде своей главной целью

Легенда мирового и канадского хоккея Марсель Дионн поздравил российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, опередившего его по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. После дубля в ворота "Нью-Йорк Рейнджерс" на счету россиянина стало 732 шайбы и он поднялся на пятое место в НХЛ, опередив на один гол Дионна.

Прямо во время матча на табло стадиона канадец тепло поздравил Овечкина и пожелал ему удачи.

"Не сомневался, что ты опередишь меня, это я понял, когда ты достиг отметки в 700 голов. У тебя особые качества, ты прирожденный снайпер. Впереди Бретт Халл".

Также Дионн высказался о том, сумеет ли Овечкин покорить рекорд Уэйна Гретцки. "Пока задудем об этом, это совсем другой уровень. Но у тебя есть шанс", - сказал Дионн.

На счету Гретцки 894 шайбы, следом располагается Горди Хоу - 801, на третьем месте Яромир Ягр - 766, асу идущего четвертым Бретта Халла - 741 шайба.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин