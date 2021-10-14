Дионн поздравил Овечкина, опередившего его по голам в НХЛ

Легендарный канадский хоккеист Марсель Дионн поздравил Александра Овечкина, опередившего его по голам в НХЛ, а также оценил шансы россиянина превзойти рекорд Уэйна Гретцки.

Легенда мирового и канадского хоккея Марсель Дионн поздравил российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, опередившего его по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. После дубля в ворота "Нью-Йорк Рейнджерс" на счету россиянина стало 732 шайбы и он поднялся на пятое место в НХЛ, опередив на один гол Дионна.

Прямо во время матча на табло стадиона канадец тепло поздравил Овечкина и пожелал ему удачи.

"Не сомневался, что ты опередишь меня, это я понял, когда ты достиг отметки в 700 голов. У тебя особые качества, ты прирожденный снайпер. Впереди Бретт Халл".

Также Дионн высказался о том, сумеет ли Овечкин покорить рекорд Уэйна Гретцки. "Пока задудем об этом, это совсем другой уровень. Но у тебя есть шанс", - сказал Дионн.

На счету Гретцки 894 шайбы, следом располагается Горди Хоу - 801, на третьем месте Яромир Ягр - 766, асу идущего четвертым Бретта Халла - 741 шайба.