Питерский СКА сохранил лидерство в Западной конференции КХЛ

Продолжаются поединки регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Питерский СКА в упорном поединке переиграл финский "Йокерит" - 2:0.

В составе победителей отличились Иван Морозов и Йоонас Кемппайнен. Отметим также, что голкипер СКА Ларс Юханссон в шестой раз в сезоне сыграл на ноль. В списке лидеров вратарей по сухим матчам он идет на седьмом месте в истории КХЛ с 39 шатаутами, ближайшие его цели - Станислав Галимов (43) и Якуб Коварж (45).

После этой победы армейцы с берегов Невы продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.

Вот как прокомментировал поединок наставник СКА Валерий Брагин:

- Очень рады победе, потому что на выезде мы "Йокериту" проиграли, а здесь выиграли. Вообще команда работала все 60 минут самоотверженно и с большим желанием.

Из остальных матчей игрового дня отметим встречу между рижским "Динамо" и магнитогорским "Металлургом".

В основное время был зафиксирован ничейный результат (4:4), овертайм не выявил победителя. В серии буллитов победу одержали хоккеисты "Металлурга". Решающим оказался бросок защитника Егора Яковлева.

Стоит сказать, что эта победа стала 200-й в регулярных чемпионатах КХЛ для главного тренера "Металлурга" Ильи Воробьева. Лидером по этому показателю является Дмитрий Квартальнов (429), а ближайший преследователь - Алексей Кудашов (198).

Голкипер СКА Ларс Юханссон в шестой раз в нынешнем сезоне оставил свои ворота "на замке"

Наконец, характер продемонстрировали "динамовцы" Москвы. В матче с "Ак Барсом" столичные хоккеисты добились победы - 5:4 в овертайме.