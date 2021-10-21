Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Москве

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал "ВТБ Кубок Кремля-2021", во втором круге одержав победу над австралийцем Джеймсом Даквортом (3:6, 6:3, 6:1).

В перспективе Карен может встретиться в финале с действующим чемпионом и другом Андреем Рублевым. О турнирных раскладах и более глобальных целях Хачанов рассказал на пресс-конференции.

Карен, вы выиграли, уступив в первом сете. Довольны?

Карен Хачанов: Да, очень. Джеймс - неудобный соперник, хорошо подает, что сильно усложняет дело при игре в зале на быстром покрытии. Но даже в первой партии у меня были шансы, я мог делать брейк, но свой шанс использовал он. После этого я начал лучше подавать и сразу почувствовал, что это работает.

Вы выполнили 17 подач навылет за матч. Это рекорд?

Карен Хачанов: В матчах из пяти сетов я подавал по 32-35 эйсов, а для трех сетов 17 эйсов - очень хороший результат. Я поймал ритм, нашел нужную скорость и подброс, чему безмерно рад. Ведь как только находишь подачу, сразу улучшаются и остальные компоненты. В первом сете он читал мою подачу, и мне было сложно.

Сетка может свести в финале вас и Андрея Рублева, вместе с которым выступаете в паре. Хотели бы сыграть против него в одиночке?

Карен Хачанов: Не люблю такие гипотетические вопросы, сейчас мне предстоит матч против сложного соперника Миллмана, потом могу выйти на Аслана Карацева. Матч тоже не будет простым. Кто достанется в соперники, на того и буду настраиваться.

Какие у вас цели на остаток этого сезона? Думаете о рейтинге или других вещах?

Карен Хачанов: С рейтингом получился большой каламбур, его на полтора года заморозили, только сейчас начался нормальный подсчет. Я на этом не зацикливаюсь. Моя основная цель - вернуться в топ-10 (сейчас Карен 31-я ракетка мира. - "РГ"). Я считаю, что у меня этот уровень есть, и я знаю, как туда попасть. А промежуточные цели - быть здоровым и мотивированным. У меня хорошая команда, я уверен, что мы сможем подняться на высокие позиции.