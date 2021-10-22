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22.10.2021 17:38
Рубрика: Спорт

Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Малкома перед игрой со "Спартаком"

Текст: Артур Нанян
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил шансы бразильцев Клаудиньо и Малкома выйти на поле в центральном матче 12-го тура чемпионата России против "Спартака" в это воскресенье.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
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Напомним, что Клаудиньо с Малкомом получили травмы в игре Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:1) в среду. По словам Семака, у Клаудиньо больше шансов принять участие в ближайшей встрече, чем у его соотечественника.

"Сыграют ли Клаудиньо с Малкомом - пока не могу сказать. Есть сомнения, что они смогут выйти на поле. Более точно мы сможем ответить на этот вопрос сегодня вечером, когда Малкому сделают МРТ. По Клаудиньо ситуация получше - надеюсь, все обойдется", - отметил Семак.

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