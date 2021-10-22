Шайбы Орлова и Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси"

"Вашингтон" победил на выезде "Нью-Джерси" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Две шайбы у гостей забросили россияне - Дмитрий Орлов (десятая минута) и Евгений Кузнецов (50). Отметим, что Орлову ассистировали Кузнецов и Александр Овечкин. Кузнецов сделал пятый результативный пас за четыре встречи.

Что касается Овечкина, то игра с "Нью-Джерси" стала для него первой в нынешнем сезоне, в которой он не сумел отличиться. На данный момент Александр занимает пятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с 734 голами. Впереди россиянина только Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).