Форвард Анисимов вернулся из-за океана в ярославский "Локомотив"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прибавление. Вчера пресс-служба ярославского "Локомотива" объявила о переходе нападающего Артема Анисимова.

Форвард Анисимов хорошо зарекомендовал себя в составе сборной России и в чемпионате НХЛ. Фото: Getty Images

Как сообщается, форвард подписал контракт с ярославским клубом до конца нынешнего сезона. За команду он будет выступать под номером 42. Артем воспитанник ярославского клуба, в составе сборной России он становился чемпионом мира в 2014 году. В НХЛ Анисимов провел 814 матчей и набрал в них 393 (188+205) очка по системе "гол плюс пас".

В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний Анисимов провел 19 матчей за "Оттаву". Нападающий также выступал в НХЛ за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Коламбус" и "Чикаго".

Ну а в чемпионате КХЛ накануне питерский СКА в упорном поединке переиграл финский "Йокерит" - 2:0.

В составе победителей отличились Иван Морозов и Йоонас Кемппайнен. Отметим также, что голкипер СКА Ларс Юханссон в шестой раз в сезоне сыграл на ноль. В списке лидеров вратарей по сухим матчам он идет на седьмом месте в истории КХЛ с 39 шатаутами.

После этой победы армейцы с берегов Невы продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.

Артем Анисимов провел в НХЛ 814 матчей и набрал в них 393 очка по системе "гол плюс пас"

Из остальных матчей игрового дня отметим встречу между рижским "Динамо" и магнитогорским "Металлургом". В основное время был зафиксирован ничейный результат (4:4), овертайм не выявил победителя. В серии буллитов победу одержали хоккеисты "Металлурга". Решающим оказался бросок защитника Егора Яковлева.

Стоит сказать, что эта победа стала 200-й в регулярных чемпионатах КХЛ для главного тренера "Металлурга" Ильи Воробьева.