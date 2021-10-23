Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения

"Вашингтон" на своем льду уступил в овертайме "Калгари" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:4. Две шайбы в составе хозяев забросили Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Для Овечкина эта шайба стала 735-й за карьеру в НХЛ. В списке лучших бомбардиров лиги за всю историю россиянин идет на пятом месте. Впереди только Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Что касается Кузнецова, то он набрал 427-е очко в "Вашингтоне" и обошел по данному показателю Кевина Хетчера: теперь Евгений занимает 13-е место в клубной истории.

Добавим, что еще в одном сегодняшнем матче НХЛ, в котором "Нью-Йорк Рейнджерс" одолел в гостях "Оттаву" (3:2), результативной передачей у победителей отметился россиянин Артемий Панарин.