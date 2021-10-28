Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира

Российская гимнастка Дина Аверина выиграла уже три золота в японском Китакюсю и стала 16-кратной чемпионкой мира.

Вслед за победами в упражнениях с обручем и мячом Дина была лучшей с булавами, получив за свою программу 27,100 балла. Сестра-близняшка Арина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 26,750 балла. Бронзовым призером стала белоруска Анастасия Салос (26,400).

Казалось, ситуация с олимпийским серебром Дины в многоборье, когда титул, несмотря на потерю ленты, отдали израильтянке Линой Ашрам, на новом турнире точно не повторится. Но и на этот раз лента оказалась очень коварной. Ашрам, напомним, в Японию не приехала. Но в этом упражнении судьи поставили на первое место белоруску Алину Горносько (23,950). Дину оценили на 23,900. Наша делегация тут же подала протест. Судя по реакции самой спортсменки во время трансляции, арбитры занизили сложность программы с 10,8 до 9,8. Протест был отклонен, и оценку не изменили. Аналогичная ситуация произошла с Ариной Авериной. Протест на ее оценку также отклонили (23,450). Она осталась на третьем месте.

Дина Аверина - фаворитка в борьбе за звание абсолютной чемпионки. На ее счету уже три таких титула

За самую престижную победу - в абсолютном первенстве - гимнастки поборются в субботу. По итогам квалификации в отдельных видах Дина и Арина Аверины пробились в финал в личном многоборье с первым и вторым результатом - 85,175 и 83,650 балла соответственно. Напомним, что Дина - трехкратная абсолютная чемпионка мира (2017, 2018, 2019) и может побить рекорд из трех побед подряд. Его уже повторяли, но не превосходили наши титулованные "художницы" Евгения Канаева (2009, 2010, 2011) и Яна Кудрявцева (2013, 2014, 2015).