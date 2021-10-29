Гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по числу золота на ЧМ

Россиянка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и повторила достижение соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей.

Свою 17-ю награду высшей пробы Дина Аверина завоевала в составе сборной страны в групповом многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю. На нынешнем турнире она завоевала уже три золота - в упражнениях с обручем, мячом и булавами.

Ранее Дина Аверина побеждала на чемпионатах мира-2017, 2018 и 2019 годов, а также стала серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио в личном многоборье.