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29.10.2021 14:36
Рубрика: Спорт

Гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по числу золота на ЧМ

Текст: Артур Нанян

Россиянка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и повторила достижение соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Свою 17-ю награду высшей пробы Дина Аверина завоевала в составе сборной страны в групповом многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю. На нынешнем турнире она завоевала уже три золота - в упражнениях с обручем, мячом и булавами.

Ранее Дина Аверина побеждала на чемпионатах мира-2017, 2018 и 2019 годов, а также стала серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио в личном многоборье.

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