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Рубрика: Спорт

Чимаев "задушил" Цзинляна на UFC 267

Текст: Илья Соболев
Фото: @khamzat_chimaev / Instagram Фото: @khamzat_chimaev / Instagram
Фото: @khamzat_chimaev / Instagram

Российский боец Хамхат Чимаев, выступающий под шведским флагом, одержал победу над китайцем Ли Цзинляном в весовой категории до 77 кг. Произошло это в рамках турнира UFC 267, который проходит Абу-Даби.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Хамзат Чимаев дебютировал в UFC 15 июля 2020 года , а уже 19 сентября того же года у него было три победы, одержанных досрочно. То есть на все про все Чимаеву потребовалось всего два месяца. Яркое развитие карьеры шведа российского происхождения в главном промоушене ММА прервалось коронавирусной болезнью. Лечение шло так непросто, что 1 марта 2021 года Чимаев объявил о завершении карьеры в UFC, однако уже 23 августа 27-летний боец по прозвищу Борз решил вернуться.

Бой против Ли Цзинляна, 11-го номера рейтинга UFC, стал первым для Чимаева после возвращения. Особого соперничества не вышло. Цзинлян не успел нанести во время поединка ни одного удара. Хамзат быстро перевел китайца в партер и там его просто задушил. Произошло это на четвертой минуте. Цзинлян до последнего не сдавался, а потом отключился.

"Я вернулся, я король, я готов финишировать кого угодно", - заявил Чимаев после завершения поединка.

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