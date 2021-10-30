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Рубрика: Спорт

Спарринг-партнер Нурмагомедова Тухугов победил на турнире ММА в Абу-Даби

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец ММА Зубайра Тухугов победил в рамках предварительного карда турнира UFC 267 в Абу-Даби.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
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В бою спортсменов в полулегком весе 30-летний друг и спарринг-партнер Хабиба Нурмагомедова оказался сильнее бразильца Рикардо Рамоса. Перевес Тухугова зафиксировали все три судьи.

Теперь на счету россиянина 20 побед в смешанных единоборствах при одной ничьей и пяти поражениях. Позже в октагон выйдут еще несколько российских спортсменов. В частности, Петр Ян поспорит с американцем Кори Сэндхагеном за временный титул UFC в легчайшем весе.

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