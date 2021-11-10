Джикия сможет сыграть за сборную России против Кипра и Хорватии

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия сможет сыграть в ближайших отборочных матчах чемпионата мира по футболу 2022 года.

В среду главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов. Он рассказал о проблемах с составом, добавив, что ведущий защитник Георгий Джикия сможет принять участие в предстоящих матчах сборной.

"Джикия сегодня будет тренироваться. Завтра он готов сыграть. Посмотрели тесты физического состояния. Всё нормально. У кого-то больше усталости, у кого-то меньше. На глаз можно понять, кто сыграл больше минут, кто сыграл меньше с начала сезона. Усталость присутствует", - цитирует Карпина "Чемпионат".

Ранее Джикия не принял участие в тренировке во вторник.

Карпин также ответил на вопрос о проблемах с выбором состава.

"У нас осталось 23 полевых футболиста. Этого более чем достаточно. Нельзя убрать всех восьмерых на желтых карточках. Есть риск. У нас четыре опорника на карточках, кто-то сыграет по-любому. Надо выходить и выигрывать. Не стоит беречь кого-то конкретно из-за желтых карточек", - сказал Карпин.

Сборная России 11 ноября сыграет с командой Кипра в Санкт-Петербурге, а 14 ноября в гостях - с Хорватией.