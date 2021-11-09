Карпин о составе сборной: Проблемы есть везде

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о проблемах перед матчами против Кипра и Хорватии в отборочном турнире ЧМ-2022. Он признал, что у команды есть проблемы во всех линиях

"Проблемы есть везде. Начиная от вратарской позиции, заканчивая нападением", - приводит слова Карпина "Чемпионат".

Он добавил, что хотелось, чтобы нападающие забивали больше мячей, а вратари отражали все удары.

Также Карпин высказался о проблемах с желтыми карточками у большой группы игроков.

"Восемь человек на карточках? Четыре как раз опорных полузащитника. Так что кому-то в любом случае придется играть. Будем проводить беседы, чтобы действовали аккуратнее", - сказал он.

Также Карпин заявил, что знает, кто будет капитаном команды, но решил не называть игрока.