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09.11.2021 21:05
Рубрика: Спорт

Карпин о составе сборной: Проблемы есть везде

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о проблемах перед матчами против Кипра и Хорватии в отборочном турнире ЧМ-2022. Он признал, что у команды есть проблемы во всех линиях
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

"Проблемы есть везде. Начиная от вратарской позиции, заканчивая нападением", - приводит слова Карпина "Чемпионат".

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Карпин назвал самую большую потерю перед матчами с Кипром и Хорватией

Он добавил, что хотелось, чтобы нападающие забивали больше мячей, а вратари отражали все удары.

Также Карпин высказался о проблемах с желтыми карточками у большой группы игроков.

"Восемь человек на карточках? Четыре как раз опорных полузащитника. Так что кому-то в любом случае придется играть. Будем проводить беседы, чтобы действовали аккуратнее", - сказал он.

Также Карпин заявил, что знает, кто будет капитаном команды, но решил не называть игрока.

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