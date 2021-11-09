Карпин назвал самую большую потерю перед матчами с Кипром и Хорватией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с травмами накануне заключительных матчей отбора ЧМ-2022.

Во вторник главный тренер сборной России высказался о проблемах с составом и назвал самую большую потерю перед матчами с Кипром и Хорватией.

Карпин отметил, что не стоит делать трагедии из-за отсутствия ряда игроков в составе. "Давайте смотреть правде в глаза. Кузяев - куда большая потеря, чем Самошников и Захарян. Он более опытный и значимый игрок. Про это мало кто говорит, но это так", - приводит слова Карпина Sport24.

Во вторник тренировки пропустили Георгий Джикия и Рифат Жемалетдинов. У обоих игроков проблемы со здоровьем.

"У Джикии небольшое перенапряжение подколенного сухожилия. Надеемся, завтра все будет нормально. Рифат приехал с болевым ощущением в икроножной мышце, пока решили не рисковать", - сказал Карпин.