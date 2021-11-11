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11.11.2021 08:53
Рубрика: Спорт

Россия - Кипр - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022

Текст: Елена Казьмина

В четверг вечером футболисты сборной России проведут свой предпоследний матч в отборочном турнире чемпионата мира-2022. На стадионе в Санкт-Петербурге команда Валерий Карпина сыграет с Кипром.

Фото: Роман Кручинин / РИА Новости
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После восьми туров российская сборная лидирует в группе "Н", набрав 19 очков. У ближайшего преследователя - Хорватии - 17 очков. Именно с ней подопечные Карпина померятся силами в заключительном матче. Для того, чтобы напрямую выйти на ЧМ, нужно обыграть Кипр, а потом не уступить Хорватии.

В сегодняшнем матче статус фаворитов у нашей сборной. Правда, кадровая ситуация у России не самая лучшая. В частности, в предстоящей встрече не сыграют один из лидеров "Зенита" Далер Кузяев, хавбек "Динамо" Арсен Захарян, защитник "Рубина" Илья Самошников. Зато восстановился после травмы Александр Головин.

Сборная Кипра занимает последнее место в группе, набрав всего пять очков. В восьми встречах отбора островитяне смогли забить только три мяча. Домашнюю игру, которая состоялась в сентябре, киприоты проиграли россиянам без какой-либо борьбы - 0:2. Учитывая это, команде Карпина не должно составить труда выиграть сегодняшний матч.

Главным арбитром встречи в Санкт-Петербурге будет Даниэль Стефанский из Польши. Стартовый свисток - в 20:00 по мск. Присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции!

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